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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 4 серия смотреть от 23.01.2024

Сериал Черговий лікар 5 сезон 4 серия от 23.01.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 5 сезон 4 серия смотрите на сайте СТБ
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Серія 4 | 23.01.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 4 серія від 23.01.2024 на сайті СТб! Леся перебуває у вкрай важкомі стані, її життя висить на волосині й колеги намагаються врятувати її від смерті. Дівчина підхопила інфекцію в лікарні, і тепер питання її виживання залежить від того, чи зможе Іродіада знайти антибіотик, якого немає в Україні. Чи буде щасливий кінець у цій історії? Покаже Черговий лікар 5 сезон 4 серія.

Тим часом лікар Добривечір допомогатиме слідчому Сороці розкрити злочин, до якого, ймовірно, причетний його пацієнт. Більше подробиць – у медичному серіалі СТБ Черговий лікар!

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