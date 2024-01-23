Серия 6 | 23.01.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 6 серия от 23.01.2024! Иродиада Максимовна не в духе – Хоменко выслушал выговор, а Софи вообще получила предостережение насчет увольнения. Почему медсестра весь день попадает в неприятности? И при чем здесь звезды? Узнайте после просмотра новой серии!

Следователь Сорока вместе с врачом Добрыйвечер будет заниматься странным делом про утреннюю пробежку девушки, которая завершилась сердечным приступом . Снайпер видел жертву под прицелом и в нужный момент сделал выстрел дротиком с опасным веществом. Узнайте больше об уголовном деле в сериале Черговий лікар 5 сезон 6 серия на сайте СТБ!

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