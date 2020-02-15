Серия 36 | 15.02.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 36 серия от 15.02.2024! Софи приняла на себя пулю нападавшего, тем самым защитив Ольгу Викторовну от ранения. Кто хотел навредить врачу и за что хотел отомстить?

Пока врачи спасают жизнь Софи, в соседней палате лежит небезразличный для Анны Иосифовны пациент. Почему парень отказывается общаться с медсестрой и где пропадал три года, в то время, когда она его искала? Кем приходится парень Анне Иосифовне? Как медсестра будет прикрывать парня и за что может попасть под криминал? Все ответы в медицинской драме СТБ Черговий лікар 5 сезон.

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