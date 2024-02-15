Серія 36 | 15.02.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 36 серія від 15.02.2024! Софі прийняла на себе кулю нападника, тим самим захистивши Ольгу Вікторівну від поранення. Хто бажав нашкодити лікарці та за що хотів помститися?

Поки лікарі рятують життя Софі, у сусідній палаті лежить небайдужий для Ганни Йосипівни пацієнт. Чому хлопець відмовляється спілкуватися з медсестрою та де пропадав три роки, у час, коли вона його шукала? Ким доводиться хлопець Ганні Йосипівні? Як медсестра буде прикривати хлопця та за що може потрапити під кримінал? Усі відповіді – в медичній драмі СТБ Черговий лікар 5 сезон.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 5 сезон 35 серія від 15.02.2024