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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 35 серия смотреть от 15.02.2024

Сериал Черговий лікар 5 сезон 35 серия от 15.02.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 5 сезон 35 серия смотрите на сайте СТБ
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Серия 35 | 15.02.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 35 серия от 15.02.2024 В больницу возвращается врач Мазур, однако его там ждут неутешительные новости от Иродиады Максимовны. Чем заместитель главного врача расстроила Андрея Романовича? Покажет новый эпизод медицинской драмы Черговий лікар.

Врача Гурского доставляют без сознания в больницу. В это время следователь Сорока получает письма от психопата, который похитил детей и угрожает убивать одного за другим, если ему не заплатят выкуп за них. Узнайте, как к этому делу причастен Владимир Юрьевич, на одежде которого нашли следы крови одного из раненых мальчиков. Больше подробностей – в сериале СТБ Черговий лікар 5 сезон 35 серия.

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