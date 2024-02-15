Серія 35 | 15.02.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 35 серія від 15.02.2024! У лікарню повертається лікар Мазур, проте його там чекають невтішні новини від Іродіади Максимівни. Чим заступниця головного лікаря засмутила Андрія Романовича? Покаже новий епізод медичної драми Черговий лікар.

Лікаря Гурського доставляють без свідомості в лікарню. У цей час слідчий Сорока отримує листи від психопата, який викрав дітей та погрожує вбивати їх один за одним, якщо йому не заплатять викуп за них. Дізнайтеся, як до цієї справи причетний Володимир Юрійович, на одягу якого знайшли сліди крові одного пораненого хлопчика. Більше подробиць – у серіалі СТБ Черговий лікар 5 сезон 35 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 5 сезон 34 серія від 14.02.2024