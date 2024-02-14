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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 34 серія дивитись від 14.02.2024

Серіал Черговий лікар 5 сезон 34 серія від 14.02.2024 дивитись онлайн. Черговий лікар 5 сезон 34 серія дивіться на сайті СТБ
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Серія 34 | 14.02.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 34 серія від 14.02.2024!

50 тисяч гривень тому, хто протримається в лісі найдовше. Про такі умови реаліті-шоу розповів один з учасників, який потрапив у лікарню із сильним отруєнням. Невже боротьба за приз та конкуренція призвели до справжньої гри на виживання? Жага до популярності не зупинила інших продовжити зйомки прямісінько в лікарні! Що з цього вийшло? Дізнайтеся в новому епізоді мелодрами СТБ Черговий лікар!

Дивіться, як Лариса Анатоліївна разом з Іродіадою Максимівною займатимуться притягуванням фінансової енергії в лікарню. Як знання старшої медсестри Бужук вплине на справи медзакладу? І яким чином скептик Зеновій Казимирович спробує переконати колег, що насправді ці принципі організації простору не дієві? Відповіді отримаєте в 35 серії медичної драми Черговий лікар 5 сезон.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 5 сезон 33 серія від 14.02.2024

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