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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 34 серия смотреть от 14.02.2024

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Серия 34 | 14.02.2024 | Сезон 5

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50 тысяч гривен тому, кто продержится в лесу дольше всех. О таких условиях реалити-шоу рассказал один из участников, который попал в больницу с сильным отравлением. Неужели борьба за приз и конкуренция привели к настоящей игре на выживание? Жажда популярности не остановила других продолжить съемки прямо в больнице! Что из этого вышло? Узнайте в новом эпизоде мелодрамы СТБ Черговий лікар!

Смотрите, как Лариса Анатольевна вместе с Иродиадой Максимовной будут заниматься притягиванием финансовой энергии в больницу. Как знания старшей медсестры Бужук повлияют на дела медучреждения? И каким образом скептик Зеновий Казимирович попытается убедить коллег, что на самом деле эти принципы организации пространства не действенны? Ответы узнаете в 35 серии медицинской драмы Черговий лікар 5 сезон.

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 5 сезон 33 серия от 14.02.2024

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