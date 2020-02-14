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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 33 серия смотреть от 14.02.2024

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Серия 33 | 14.02.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 33 серия от 14.02.2024! Руслан Хоменко и Богдан Родюк едва сводят концы с концами. Чтобы немного подзаработать, Родюк решил воспользоваться своей харизмой и устроился стриптизером. А Хоменко решил работать руками. Какой бизнес ему предложила бабушка? Узнайте в новом эпизоде сериала СТБ Черговий лікар 5 сезон.

В больницу попадает женщина после ДТП в тяжелом состоянии, которая знакома врачу Добрыйвечер. Однако он не признается, кем она ему приходится. После ночной смены, едва держась на ногах, он остался в больнице, чтобы спасти пациентке жизнь. Почему к ней такое чрезмерное внимание? И о чем должен сказать Добрый вечер Надежде Григорьевне? Ответы – в медицинской драме Черговий лікар 5 сезон!

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