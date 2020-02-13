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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 32 серия смотреть от 13.02.2024

Сериал Черговий лікар 5 сезон 32 серия от 13.02.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 5 сезон 32 серия смотрите на сайте СТБ
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Серия 32 | 13.02.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 32 серия от 13.02.2024! В больнице все в ожидании инспектора, который должен проверить состояние электропроводки. Иродиада с Зеновием считают, что это отличный шанс наделать пакостей, чтобы больница не прошла проверку. К чему прибегнул Зеновий Казимирович и как из-за своей неудачи он в итоге наделал неприятностей сам себе? Недаром говорят: «Не рой яму другому – сам в нее попадешь»!

В это время врач Соболь имеет необычный случай, когда к ней попали сразу несколько стюардесс международного рейса. Сначала все подозрения падают на экзотические болезни, которые пациентки могли подхватить в Индии. Но правда оказались неожиданной. Какая именно? Покажет Черговий лікар 5 сезон 32 серия.

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