Серія 32 | 13.02.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 32 серія від 13.02.2024! У лікарні всі в очікуванні інспектора, який має перевірити стан електропроводки. Іродіада із Зеновієм вважають, що це чудовий шанс наробити капостей, аби лікарня не пройшла перевірку. До чого вдався Зеновій Казимирович та як через свою невдачу він у підсумку наробив неприємностей сам собі? Недарма кажуть: «Не рий яму іншому – сам у неї потрапиш»!

У цей час лікарка Соболь має незвичайний випадок, коли до неї потрапили відразу декілька стюардес міжнародного рейсу. Спочатку всі підозри падуть на екзотичні хвороби, що пацієнтки могли підхопити в Індії. Але правда виявилися несподіваною. Яка саме? Покаже Черговий лікар 5 сезон 32 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 5 сезон 31 серія від 13.02.2024