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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 31 серія дивитись від 13.02.2024

Серіал Черговий лікар 5 сезон 31 серія від 13.02.2024 дивитись онлайн. Черговий лікар 5 сезон 31 серія дивіться на сайті СТБ
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Серія 31 | 13.02.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 31 серія від 13.02.2024! Дізнайтеся, як Леся опинилися в руках злочинцях. Через що медсестру взяли в полон? Покаже новий епізод медичної драми!

Усе почалося з того, що Леся побачила в лікарні свого друга дитинства. Хлопець нібито заснув за кермом і потрапив у ДТП. Проте в слідчого Сороки інша версія  – пацієнт лікарні може бути причетний до пограбування пункту обміну валют. Тим паче, у хлопця в сумці чимала сума грошей. Як повернеться сюжет, що Лесю викрадуть із лікарні та погрожуватимуть відібрати життя? Не пропустіть напружену 31 серію серіалу Черговий лікар 5 сезон на сайті СТБ!

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