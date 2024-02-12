Серія 30 | 12.02.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 30 серія від 12.02.2024! Дізнайтеся, чим закінчиться психологічний експеримент від Хоменка з почуттями пари! Підопитними стали лікарка Соболь та лікар Добривечір. Колеги обом сказали, що ті закохані одне в одного. А що із цього вийшло – побачите в новому епізоді мелодрами СТБ Черговий лікар!

Тим часом, медсестра Бужук допомагатиме слідчому Сороці провести розслідування ДТП. Першим винуватцем вважатимуть сина її подруги, якого насправді підло підставив його друг. Як саме? Дізнайтеся в кримінальній історії серіалу Черговий лікар 5 сезон 30 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 5 сезон 29 серія від 12.02.2024