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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 30 серия смотреть от 12.02.2024

Сериал Черговий лікар 5 сезон 30 серия от 12.02.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 5 сезон 30 серия смотрите на сайте СТБ
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Серия 30 | 12.02.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 30 серия от 12.02.2024. Узнайте, чем закончится психологический эксперимент от Хоменко с чувствами пары! Подопытными стали врач Соболь и врач Добрыйвечер. Коллеги обоим сказали, что те влюблены друг в друга. А что из этого получилось – увидите в новом эпизоде мелодрамы СТБ Черговий лікар!

Тем временем, медсестра Бужук будет помогать следователю Сороке провести расследование ДТП. Первым виновником будут считать сына ее подруги, которого на самом деле подло подставил его друг. Как именно? Узнайте в криминальной истории сериала Черговий лікар 5 сезон 30 серия.

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