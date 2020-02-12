Серия 29 | 12.02.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 29 серия от 12.02.2024. Узнайте почему Зеновий Казимирович скрывается в больнице от ревизионного инспектора.

Леся помогает лечить своего ненавистного преподавателя, с которым у нее не заладилось в студенческие годы. В это время в больнице все выстроились по стойке смирно, ведь медицинское учреждение посетила руководитель ревизионного управления Министерства здравоохранения. И хотя, на первый взгляд, инспектор пришла проверить состояние больницы, на самом деле она желала встречи с психотерапевтом. Но зачем? Узнайте после просмотра 29 серии медицинской мелодрамы СТБ Черговий лікар!

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