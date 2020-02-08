Серия 28 | 08.02.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 28 серия от 08.02.2024! В больнице появляется необычная пациентка, которая видит ауру людей. К экстрасенсу уже выстроилась очередь из желающих медиков проверить свое проявление души. Что женщина увидит у Ларисы Анатольевны? Какое романтическое будущее предскажет для доктора Гурского? Узнайте на сайте СТБ в сериале Черговий лікар 5 сезон.

Между тем, больница ждет появления важного человека из министерства. Иродиада Максимовна загорелась желанием получить награду от ревизора, чтобы попасть в топ рейтинга лучших больниц. Получит ли больница высокую оценку? Покажет Черговий лікар 5 сезон 28 серия.

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