Серія 28 | 08.02.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 28 серія від 08.02.2024! У лікарні з’являється незвична пацієнтка, яка бачить ауру людей. До екстрасенса вже вишикувалася черга з охочих медиків перевірити свій прояв душі. Що жінка побачить у Лариси Анатоліївні? Яке романтичне майбутнє передбачить для лікаря Гурського? Дізнайтеся на сайті СТБ в серіалі Черговий лікар 5 сезон.

Між тим, лікарня чекає на появу важливої людини з міністерства. Іродіада Максимівна загорілася бажанням отримати відзнаку від ревізора, аби потрапити в топ рейтингу найкращих лікарень. Чи отримає лікарня високу оцінку? Покаже Черговий лікар 5 сезон 28 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 5 сезон 27 серія від 08.02.2024