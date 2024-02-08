Серія 27 | 08.02.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 27 серія від 08.02.2024! Лікарня зачиняється на госпіталізацію тільки через екстрені випадки. Усе через те, що під супроводом поліції в лікарню доставили особливо важливого свідка. Хоменко дізнався, що пацієнт – кримінальний авторитет на прізвисько Сіплий. Чого правоохоронці будуть так пильнувати за цим чоловіком та охороняти його? Дізнайтеся після перегляду нової серії.

Кримінальна історія досягне свого піку, коли на vip клієнта в лікарні буде скоєно напад. Той, хто це зробив, знаходився завжди поруч та відвертав увагу від своєї персони. Несподівано підозра впаде на медбрата Родюка. Чи причетний він до цієї справи? Не пропустіть несподівану розв’язку історії в серіалі Черговий лікар 5 сезон 27 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 5 сезон 26 серія від 07.02.2024