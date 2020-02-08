Серия 27 | 08.02.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 27 серия от 08.02.2024! Больница закрывается на госпитализацию только из-за экстренных случаев. Все из-за того, что под сопровождением полиции в больницу доставили особо важного свидетеля. Хоменко узнал, что пациент – криминальный авторитет по прозвищу Сиплый. Почему правоохранители будут так следить за этим человеком и охранять его? Узнайте после просмотра новой серии.

Криминальная история достигнет своего пика, когда на vip клиента больницы будет совершено нападение. Тот, кто это сделал, находился всегда рядом и отвлекал внимание от своей персоны. Неожиданно подозрение падет на медбрата Родюка. Причастен ли он к этому делу? Не пропустите неожиданную развязку истории в сериале Черговий лікар 5 сезон 27 серия.

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