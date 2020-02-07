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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 26 серия смотреть от 07.02.2024

Сериал Черговий лікар 5 сезон 26 серия от 07.02.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 5 сезон 26 серия смотрите на сайте СТБ
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Серия 26 | 07.02.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 26 серия от 07.02.2024! Лариса Анатольевна подготовила подарок для Ивана Петровича, однако что-то пошло не по плану и он оказался в кабинете Хоменко в дыму. У Руслана есть время починить эту раритетную вещь. Удастся ли ему это сделать? Узнайте в сериале СТБ Черговий лікар.

Тем временем в больнице скорой помощи разворачивается настоящая криминальная драма. На бизнесмена и его жену напали и ранили огнестрельным оружием. Пока ведется следствие, нападающий в маске вернется, чтобы закончить свое дело. Неужели преступником был тот, кто все это время находился в соседней палате? Это узнает детектив Сорока! Смотрите больше в сериале Черговий лікар на сайте СТБ!

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 5 сезон 25 серия от 07.02.2024

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