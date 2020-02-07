Серия 25 | 07.02.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 25 серия от 07.02.2024! Бужук застала за поцелуем Иродиаду с Зиновием, Марьяну хочет уволить руководство, а Софи обвиняют в покушении на убийство пациента. Узнайте больше о любимых героях сериала Черговий лікар в новой серии.

Зиновий Казимирович устроил тестирование работников на их психологическое состояние. Вопросы несколько странные, настолько, что Марьяна боится, что ее признают опасной для общества! Какую авантюру придумали Лариса Анатольевна с администратором, чтобы скомпрометировать Иродиаду? Смотрите на Телепортале 25 серию медицинского сериала Черговий лікар 5 сезон.

Смотреть онлайн: Все сериалы СТБ

Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 5 сезон 24 серия от 06.02.2024