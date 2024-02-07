Серія 25 | 07.02.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 25 серія від 07.02.2024! Бужук застала за поцілунком Іродіаду із Зиновієм, Мар’яну хоче звільнити керівництво, а Софі звинувачують у замаху на вбивство пацієнта. Дізнайтеся більше про улюблених героїв серіалу Черговий лікар у новій серії.

Зиновій Казимирович влаштував тестування працівників на їхній психологічний стан. Запитання дещо дивні, настільки, що Мар’яна боїться, що її визнають небезпечною для суспільства! Яку авантюру придумали Лариса Анатоліївна з адміністратором, аби скомпрометувати Іродіаду? Дивіться на Телепорталі 25 серію медичного серіалу Черговий лікар 5 сезон.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 5 сезон 24 серія від 06.02.2024