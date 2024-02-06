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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 24 серія дивитись від 06.02.2024

Серіал Черговий лікар 5 сезон 24 серія від 06.02.2024 дивитись онлайн. Черговий лікар 5 сезон 24 серія дивіться на сайті СТБ
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Серія 24 | 06.02.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 24 серія від 06.02.2024! У лікарні з’являється молода практикантка, яку скерував сам заступник міністра. Поки Іродіада нервує через свої ревнощі, лікарка Соболь дивується нахабною поведінкою інтерна. Через що виникне конфлікт новенької з пацієнткою та Ольгою Вікторівною? Дізнайтеся у 24 серії серіалу СТБ Черговий лікар 5 сезон.

У лікаря Гурського тим часом не менш стресова ситуація. Адже до нього потрапив чоловік, схожий на пограбувальника банка, про якого кажуть у ЗМІ. До того ж у пацієнта побачили велику сумку з грошима. Невже в лікарні злочинець? Дивіться онлайн серіал Черговий лікар 5 сезон 24 серія та дізнайтеся відповідь!

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 5 сезон 23 серія від 06.02.2024

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