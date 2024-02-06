Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Перевізниця
Перевізниця
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Супербабуся
Супербабуся
 ВІН ВОНА ШОУ
ВІН ВОНА ШОУ
 Сериалы
Сериалы
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Сліпа
Сліпа
 Супермама
Супермама
Всі проєкти
ru
Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 23 серія дивитись від 06.02.2024

Серіал Черговий лікар 5 сезон 23 серія від 06.02.2024 дивитись онлайн. Черговий лікар 5 сезон 23 серія дивіться на сайті СТБ
Дивіться також
Черговий лікар 5 сезон 23 серія дивитись від 06.02.2024
Черговий лікар

Черговий лікар 24 серія 5 сезон дивитись онлайн

 Черговий лікар 5 сезон 23 серія дивитись від 06.02.2024
Черговий лікар

Черговий лікар 22 серія 5 сезон дивитись онлайн

 Черговий лікар 5 сезон 23 серія дивитись від 06.02.2024
Черговий лікар

Черговий лікар 21 серія 5 сезон дивитись онлайн

 Черговий лікар 5 сезон 23 серія дивитись від 06.02.2024
Черговий лікар

Черговий лікар 20 серія 5 сезон дивитись онлайн
Черговий лікар Серія 23 Черговий лікар 23 серія 5 сезон дивитись онлайн
Серія 23 | 06.02.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 23 серія від 06.02.2024! Новина про затримання поліцією Богдана Родюка розповзлася лікарнею. Хлопця звинувачують у нанесенні вогнепального поранення жінці в парку.

Проти Богдана – свідчення свідків та відбитки пальців на пістолеті. Але сам Родюк не визнає, що причетний до злочину. Навіщо він прийшов у лікарню до пораненої, попри домашній арешт? І невже після цього Сорока відправить героя серіалу в СІЗО? Не пропустіть розв’язку напруженої 23 серії медичної драми СТБ Черговий лікар. А також дізнайтеся більше про ініціативу, яку запропонував лікар Добривечір, аби навчити працівників лікарні військової справи!

Дивитися онлайн: Всі серіали СТБ

Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 5 сезон 22 серія від 05.02.2024

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати