Video: Черговий лікар 5 сезон 23 серія дивитись від 06.02.2024
Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 23 серія від 06.02.2024! Новина про затримання поліцією Богдана Родюка розповзлася лікарнею. Хлопця звинувачують у нанесенні вогнепального поранення жінці в парку.
Проти Богдана – свідчення свідків та відбитки пальців на пістолеті. Але сам Родюк не визнає, що причетний до злочину. Навіщо він прийшов у лікарню до пораненої, попри домашній арешт? І невже після цього Сорока відправить героя серіалу в СІЗО? Не пропустіть розв’язку напруженої 23 серії медичної драми СТБ Черговий лікар. А також дізнайтеся більше про ініціативу, яку запропонував лікар Добривечір, аби навчити працівників лікарні військової справи!
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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 5 сезон 22 серія від 05.02.2024