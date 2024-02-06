Серія 23 | 06.02.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 23 серія від 06.02.2024! Новина про затримання поліцією Богдана Родюка розповзлася лікарнею. Хлопця звинувачують у нанесенні вогнепального поранення жінці в парку.

Проти Богдана – свідчення свідків та відбитки пальців на пістолеті. Але сам Родюк не визнає, що причетний до злочину. Навіщо він прийшов у лікарню до пораненої, попри домашній арешт? І невже після цього Сорока відправить героя серіалу в СІЗО? Не пропустіть розв’язку напруженої 23 серії медичної драми СТБ Черговий лікар. А також дізнайтеся більше про ініціативу, яку запропонував лікар Добривечір, аби навчити працівників лікарні військової справи!

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 5 сезон 22 серія від 05.02.2024