Video: Черговий лікар 5 сезон 23 серия смотреть от 06.02.2024
Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 23 серия от 06.02.2024! Новость о задержании полицией Богдана Родюка расползлась по больнице. Парня обвиняют в нанесении огнестрельного ранения женщине в парке.
Против Богдана – показания свидетелей и отпечатки пальцев на пистолете. Но сам Родюк не признает, что причастен к преступлению. Зачем он пришел в больницу к раненой, несмотря на домашний арест? И неужели после этого Сорока отправит героя сериала в СИЗО? Не пропустите развязку напряженной 23 серии медицинской драмы СТБ Черговий лікар. А также узнайте больше об инициативе, которую предложил врач Добрыйвечер, чтобы научить работников больницы военному делу!
Смотреть онлайн: Все сериалы СТБ
Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 5 сезон 22 серия от 05.02.2024