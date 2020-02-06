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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 23 серия смотреть от 06.02.2024

Сериал Черговий лікар 5 сезон 23 серия от 06.02.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 5 сезон 23 серия смотрите на сайте СТБ
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Серия 23 | 06.02.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 23 серия от 06.02.2024! Новость о задержании полицией Богдана Родюка расползлась по больнице. Парня обвиняют в нанесении огнестрельного ранения женщине в парке.

Против Богдана – показания свидетелей и отпечатки пальцев на пистолете. Но сам Родюк не признает, что причастен к преступлению. Зачем он пришел в больницу к раненой, несмотря на домашний арест? И неужели после этого Сорока отправит героя сериала в СИЗО? Не пропустите развязку напряженной 23 серии медицинской драмы СТБ Черговий лікар. А также узнайте больше об инициативе, которую предложил врач Добрыйвечер, чтобы научить работников больницы военному делу!

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 5 сезон 22 серия от 05.02.2024

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