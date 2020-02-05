Серия 22 | 05.02.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 22 серия от 05.02.2024! Руслан Хоменко весь день светится от счастья, ведь нашел свою половинку. Коллегам хвастается совместным фото и планами о свидании. Однако у Леси плохие предчувствия, она считает, что Руслана могут использовать. В это же время Руслан получает от своей дамы казалось бы небольшую просьбу… Действительно ли это искренняя любовь? Покажет новый эпизод медицинской драмы Черговий лікар.

А врачи тем временем совместно со следователем Сорокой будут расследовать нападение на пациента-адвоката. Мужчина поступил с сильными ожогами после пожара. Его вытащили соседи из собственного дома, в котором его забаррикадировали и подожгли. Связано ли это с его правовой деятельностью? И почему мужчина обвиняет в преступлении своего брата? Узнайте после просмотра 22 серии сериала Черговий лікар.

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 4 сезон 21 серия от 05.02.2024