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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 21 серия смотреть от 05.02.2024

Сериал Черговий лікар 5 сезон 21 серия от 05.02.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 5 сезон 21 серия смотрите на сайте СТБ
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Серия 21 | 05.02.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 21 серия от 05.02.2024! Узнайте, почему лаборант Хоменко начал искать новую работу. Его коллега предложит ему работать в новой клинике напротив больницы скорой помощи. Неожиданно там Руслан встретит Зиновия Казимировича. Что он там будет делать? Неужели тоже ищет новое место работы? Подробности – в новом эпизоде Черговий лікар 5 сезон.

Появление бывшего заключенного в больнице будоражит  весь персонал. Страх усиливает последняя новость о том что, районную больницу недавно ограбили среди ночи. Еще и Родюк становится свидетелем странного телефонного разговора пациента с потенциальным напарником по преступлению. Неужели готовится грабеж в больнице? Сможет ли следователь Сорока совместно с работниками больницы предотвратить это? Покажет медицинская драма Черговий лікар 5 сезон 21 серия.

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