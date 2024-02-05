Серія 21 | 05.02.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 21 серія від 05.02.2024! Дізнайтеся, чому лаборант Хоменко почав шукати нову роботу. Його колега запропонує йому працювати в новій клініці навпроти лікарні швидкої допомоги. Несподівано там Руслан зустріне Зиновія Казимировича. Що він там робитиме? Невже теж шукає нове місце роботи? Подробиці – в новому епізоді Черговий лікар 5 сезон.

Поява колишнього в’язня в лікарні хвилює весь персонал. Страх посилює остання новина про те, що районну лікарню нещодавно пограбували серед ночі. Ще й Родюк стає свідком дивної телефонної розмови пацієнта з потенційним напарником по злочину. Невже готується грабіж у лікарні? Чи зможе слідчий Сорока спільно з працівниками лікарні запобігти цьому? Покаже медична драма Черговий лікар 5 сезон 21 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 5 сезон 20 серія від 01.02.2024