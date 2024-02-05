Серія 22 | 05.02.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 22 серія від 05.02.2024! Руслан Хоменко весь день світиться від щастя, адже знайшов свою половинку. Колегам хизується спільним фото та планами про побачення. Проте в Лесі погані передчуття, вона вважає, що Руслана можуть використовувати. У цей же час Руслан отримує від своєї дами здавалося б невеличке прохання… Чи дійсно це щире кохання? Покаже новий епізод медичної драми Черговий лікар.

А лікарні тим часом спільно зі слідчим Сорокою розслідуватимуть напад на пацієнта-адвоката. Чоловік поступив із сильними опіками після пожежі. Його витягли сусіди з власного дому, в якому його забарикадували та підпадали. Чи пов’язано це з його правовою діяльністю? І чому чоловік звинувачує в злочині свого брата? Дізнайтеся після перегляду 22 серії серіалу Черговий лікар.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 4 сезон 21 серія від 05.02.2024