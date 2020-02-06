Серия 24 | 06.02.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 24 серия от 06.02.2024! В больнице появляется молодая практикантка, которую направил сам заместитель министра. Пока Иродиада нервничает из-за своей ревности, врач Соболь удивляется наглому поведению интерна. Из-за чего возникнет конфликт новенькой с пациенткой и Ольгой Викторовной? Узнайте в 24 серии сериала СТБ Черговий лікар 5 сезон.

У врача Гурского тем временем не менее стрессовая ситуация. Ведь к нему попал человек, похожий на грабителя банка, о котором говорят в СМИ. К тому же у пациента увидели большую сумку с деньгами. Неужели в больнице преступник? Смотрите онлайн сериал Черговий лікар 5 сезон 24 серия и узнайте ответ!

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