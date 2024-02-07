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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 26 серія дивитись від 07.02.2024

Серіал Черговий лікар 5 сезон 26 серія від 07.02.2024 дивитись онлайн. Черговий лікар 5 сезон 26 серія дивіться на сайті СТБ
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Серія 26 | 07.02.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 26 серія від 07.02.2024! Лариса Анатоліївна підготувала подарунок для Івана Петровича, проте щось пішло не по плану й він опинився в кабінеті Хоменко в диму. У Руслана є час полагодити цю раритетну річ. Чи вдасться йому це? Дізнайтеся в серіалі СТБ Черговий лікар.

Тим часом у лікарні швидкої допомоги розгортається справжня кримінальна драма. На бізнесмена та його дружину напали та поранили вогнепальною зброєю. Поки ведеться слідство, нападник у масці повернеться, аби закінчити свою справу. Невже злочинцем був той, хто весь цей час знаходився в сусідній палаті? Це дізнається детектив Сорока! Дивіться більше в серіалі Черговий лікар на сайті СТБ!

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 5 сезон 25 серія від 07.02.2024

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