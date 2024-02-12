Серія 29 | 12.02.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 29 серія від 12.02.2024! Дізнайтеся, чому Зеновій Казимировича переховується в лікарні від ревизійного інспектора.

Леся допомагає лікувати свого ненавистного викладача, з яким у неї не заладилось у студентські роки. У цей час у лікарні всі вишукувалися по стійці струнко, адже до медичного закладу завітала керівниця ревізійного управління Міністерства охорони здоров’я. І хоча, на перший погляд, інспектор завітала перевірити стан лікарні, насправді вона бажала зустрічі з психотерапевтом. Але навіщо? Дізнайтеся після перегляду 29 серії медичної мелодрами СТБ Черговий лікар!

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 5 сезон 28 серія від 08.02.2024