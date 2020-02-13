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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 31 серия смотреть от 13.02.2024

Сериал Черговий лікар 5 сезон 31 серия от 13.02.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 5 сезон 31 серия смотрите на сайте СТБ
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Серия 31 | 13.02.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 31 серия от 13.02.2024! Узнайте, как Леся оказались в руках преступниках. Из-за чего медсестру взяли в плен? Покажет новый эпизод медицинской драмы!

Все началось с того, что Леся увидела в больнице своего друга детства. Парень якобы заснул за рулем и попал в ДТП. Однако у следователя Сороки другая версия – пациент больницы может быть причастен к ограблению пункта обмена валют. Тем более, у парня в сумке немалая сумма денег. Как повернется сюжет, что Лесю похитят из больницы и будут угрожать отобрать жизнь? Не пропустите напряженную 31 серию сериала Черговий лікар 5 сезон на сайте СТБ!

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