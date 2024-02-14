Серія 33 | 14.02.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 33 серія від 14.02.2024! Руслан Хоменко та Богдан Родюк ледь зводять кінці з кінцями. Аби трохи підзаробити, Родюк вирішив скористатися своєю харизмою та влаштувався стриптизером. А Хоменко вирішив працювати руками. Який бізнес йому запропонувала бабуся? Дізнайтеся в новому епізоді серіалу СТБ Черговий лікар 5 сезон.

До лікарні потрапляє жінка після ДТП в тяжкому стані, яка знайома лікарю Добривечір. Проте, він не зізнається, ким вона йому доводиться. Після нічної зміни, ледь тримаючись на ногах, він залишився в лікарні, аби врятувати пацієнтці життя. Чому до неї тага надмірна увага? І про що має сказати Добривечір Надії Григорівні? Відповіді – в медичній драмі Черговий лікар 5 сезон!

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 5 сезон 32 серія від 13.02.2024