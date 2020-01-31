Серия 18 | 31.01.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 18 серия от 31.01.2024 на сайте СТБ! Иродиада продолжает быть злой Урсулой в больнице скорой помощи. Чтобы разрушить планы коллег праздновать традиционный праздник, заместитель главврача придумывает ряд глупых заданий, чтобы времени на веселье не осталось.

Восторжуествует ли справедливость вопреки палкам в колеса медикам больницы? Что случайно услышит Бужук при телефонном разговоре Иродиады с замминистра? Покажет новый эпизод медицинской драмы СТБ Черговий лікар.

А Анна Иосифовна тем временем думает, как проучить хамовитого пациента, которого к тому же она подозревает в измене собственной жене. Что докажет ее собственное мини-расследование? Смотрите в 18 серии сериала Черговий лікар.

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