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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 17 серия смотреть от 31.01.2024

Сериал Черговий лікар 5 сезон 17 серия от 31.01.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 5 сезон 17 серия смотрите на сайте СТБ
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Серия 17 | 31.01.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 17 серия от 31.01.2024 на сайте СТБ! Главный врач Ковалюк собирается в командировку в Мексику, однако при несчастливых обстоятельствах заболел. Иродиада Максимовна с Зиновием решили, что это может сыграть им на руку, и начали свой злобный план для еще большего ухудшения состояния Ивана Петровича. Поедет ли Ференц вместо Ковалюка в солнечную страну? Узнайте в в медицинской драме СТБ Черговий лікар 5 сезон 17 серия.

В это время врач Павленко теряет сознание, и анализы показывают у нее те же результаты, что и у ее пациента. Что за опасное токсичное вещество сбило с ног Надежду Григорьевну? Покажет Черговий лікар 5 сезон 17 серия.

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