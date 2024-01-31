Серія 17 | 31.01.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 17 серія від 31.01.2024 на сайті СТБ! Головний лікар Ковалюк збирається у відрядження в Мексику, проте за нещасливих обставин захворів. Іродіада Максимівна із Зиновієм вирішили, що це може зіграти їм на руку, і почали свій злісний план для ще більшого погіршення стану Івана Петровича. Чи поїде Ференц замість Ковалюка в сонячну країну? Дізнайтесь у медичній драмі СТБ Черговий лікар 5 сезон 17 серія.

У цей час лікарка Павленко втрачає свідомість, і аналізи показують у неї ті ж самі результати, що й в її пацієнта. Що за небезпечна токсична речовина збила з ніг Надію Григорівну? Покаже Черговий лікар 5 сезон 17 серія.

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