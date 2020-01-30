Серія 16 | 30.01.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 16 серія від 30.01.2024! Уперше у своїй практиці лікарі зіткнуться з пацієнтом, що відірваний від реальності та вважає, що живе в 17-му сторіччі. Хлопець називає себе козаком, а до лікарні потрапив зі стрілою в нозі. Хто він насправді? І що стало причиною його деформації часу? Не пропустіть цікавий епізод серіалу Черговий лікар на сайті СТБ!

Зеновій Казимирович тим часом рятує напружені стосунки Іродіади із заступником міністра. Закохана жінка боїться відправляти самого у відрядження свого чоловіка. А психотерапевт Зеновій ділиться з колегою неймовірною методикою зближення пар. Більше дізнайтеся в серіалі Черговий лікар 5 сезон 16 серія.

Дивитися онлайн: Всі серіали СТБ

Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 4 сезон 15 серія від 30.01.2024