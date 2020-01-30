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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 15 серия смотреть от 30.01.2024

Сериал Черговий лікар 5 сезон 15 серия от 30.01.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 5 сезон 15 серия смотрите на сайте СТБ
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Серія 15 | 30.01.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 15 серія від 30.01.2024 на сайті СТБ! Плітки про Іродіаду та чоловіка її серця розповзаються по лікарні зі швидкості світла. Колеги побачили на сторінці в соціальній мережі заступника міністра світлину з красунею-іноземкою. Як на це відреагує сама Іродіада Максимівна? І як буде рятувати свій образ жінки з потужними зв’язками в міністерстві в очах своїх колег? Покаже Черговий лікар 5 сезон 15 серія.

Лікарка Павленко тим часом рятуватиме життя ворожки, яка бачить привидів та спілкується з померлими душами. Як так станеться, що Надія Григорівна відбере в неї цей дар? Не пропустіть цікаву містичну історію в новому епізоді Черговий лікар 5 сезон.

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