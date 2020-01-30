Серия 15 | 30.01.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 15 серия от 30.01.2024 на сайте СТБ! Сплетни об Иродиаде и мужчине ее сердца расползаются по больнице со скоростью света. Коллеги увидели на странице в социальной сети заместителя министра фотографию с красавицей-иностранкой. Как на это отреагирует сама Иродиада Максимовна? И как будет спасать свой образ женщины с мощными связями в министерстве в глазах своих коллег? Покажет Черговий лікар 5 сезон 15 серия.

Врач Павленко тем временем будет спасать жизнь гадалки, которая видит призраков и общается с умершими душами. Как так случится, что Надежда Григорьевна отберет у нее этот дар? Не пропустите интересную мистическую историю в новом эпизоде Черговий лікар 5 сезон.

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