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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 14 серия смотреть от 29.01.2024

Сериал Черговий лікар 5 сезон 14 серия от 29.01.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 5 сезон 14 серия смотрите на сайте СТБ
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Серия 14 | 29.01.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 14 серия от 29.01.2024 на сайте СТБ! В новом эпизоде Зиновий и Иродиада продолжают подставлять Ковалюка, чтобы наконец его столкнуть с должности главного врача. Какой план они задумали на этот раз? Кажется, эта парочка способна пойти по головам ради своих целей…

Леся вместе с врачом Гурским замечают своего пациента странным. Они предчувствуют, что в больнице соучастник преступления, нападения на пожилую женщину, пациентку, которая знакома с парнем. Почему парень будет водить полицию за нос во время расследования дела? Действительно ли он причастен к этому делу? Все ответы – в сериале Черговий лікар 5 сезон 14 серия.

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