Серия 13 | 29.01.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 13 серия от 29.01.2024 на сайте СТБ! Психотерапевт Зиновий Казимирович дает своим коллегам задание: нарисовать животное на бумаге и придумать ему название. О чем скажет этот тест и как удивят своей креативностью работники больницы?

Между тем Хоменко имеет неприятности на работе, ведь посетитель больницы обвиняет Богдана в том, что его жена изменяет именно с ним. Смотрите, как главный врач будет разнимать разъяренного мужчину и лаборанта. И каким будет неожиданный финал этой неоднозначной истории? Узнаете после просмотра 13 серии сериала СТБ Черговий лікар.

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