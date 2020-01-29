Серія 13 | 29.01.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 13 серія від 29.01.2024 на сайті СТБ! Психотерапевт Зеновій Казимирович дає своїм колегам завдання: намалювати тваринку на папері та придумати їй назву. Про що скаже цей тест та як здивують своєю креативністю працівники лікарні?

Тим часом Хоменко має неприємності на роботі, адже відвідувач лікарні звинувачує Богдана в тому, шо його дружина зраджує саме з ним. Дивіться, як головний лікар буде розбороняти розлюченого чоловіка та лаборанта. І яким буде несподіваний фінал цієї неоднозначної історії? Дізнаєтеся після перегляду 13 серії серіалу СТБ Черговий лікар.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 4 сезон 12 серія від 25.01.2024