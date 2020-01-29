Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Перевізниця
Перевізниця
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Супербабуся
Супербабуся
 ВІН ВОНА ШОУ
ВІН ВОНА ШОУ
 Серіали
Серіали
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Сліпа
Сліпа
 Супермама
Супермама
Всі проєкти
ru
Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 13 серия смотреть от 29.01.2024

Сериал Черговий лікар 5 сезон 13 серия от 29.01.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 5 сезон 13 серия смотрите на сайте СТБ
Дивіться також
Черговий лікар 5 сезон 13 серия смотреть от 29.01.2024
Черговий лікар

Черговий лікар 14 серія 5 сезон дивитись онлайн

 Черговий лікар 5 сезон 13 серия смотреть от 29.01.2024
Черговий лікар

Черговий лікар 12 серія 5 сезон дивитись онлайн

 Черговий лікар 5 сезон 13 серия смотреть от 29.01.2024
Черговий лікар

Черговий лікар 11 серія 5 сезон дивитись онлайн

 Черговий лікар 5 сезон 13 серия смотреть от 29.01.2024
Черговий лікар

Черговий лікар 10 серія 5 сезон дивитись онлайн
Черговий лікар Серія 13 Черговий лікар 13 серія 5 сезон дивитись онлайн
Серія 13 | 29.01.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 13 серія від 29.01.2024 на сайті СТБ! Психотерапевт Зеновій Казимирович дає своїм колегам завдання: намалювати тваринку на папері та придумати їй назву. Про що скаже цей тест та як здивують своєю креативністю працівники лікарні?

Тим часом Хоменко має неприємності на роботі, адже відвідувач лікарні звинувачує Богдана в тому, шо його дружина зраджує саме з ним. Дивіться, як головний лікар буде розбороняти розлюченого чоловіка та лаборанта. І яким буде несподіваний фінал цієї неоднозначної історії? Дізнаєтеся після перегляду 13 серії серіалу СТБ Черговий лікар.

Дивитися онлайн: Всі серіали СТБ

Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 4 сезон 12 серія від 25.01.2024

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати