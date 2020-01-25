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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 12 серия смотреть от 25.01.2024

Сериал Черговий лікар 5 сезон 12 серия от 25.01.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 5 сезон 12 серия смотрите на сайте СТБ
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Серія 12 | 25.01.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 12 серія від 25.01.2024 на сайті СТБ! Софі звинувачує пацієнтку в крадіжці, а Іродіада Максимівна – своїх колег у хабарництві. Справжня кримінальна медична драма розгорнулася в новому епізоді серіалу Черговий лікар.

Заступниця головного лікаря та психотерапевт Зеновій Казимирович помічають, що Гурський із Лесею та Хоменко ведуть якусь підпільну гру. Конверт, ймовірно, з хабарем, переходить від одного до одного, що ще більше наганяє підозр щодо колег. Що придумав Зеновій, аби викрити працівників-злочинців? Та чи дійсно медики лікарні швидкої допомоги скоїли протиправні дії? Можливо, все не так, як здалося на перший погляд? Дізнайтеся відповіді у 12 серії серіалу Черговий лікар 5 сезон.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 4 сезон 11 серія від 25.01.2024

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