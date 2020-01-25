Серия 12 | 25.01.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 12 серия от 25.01.2024 на сайте СТБ! Софи обвиняет пациентку в краже, а Иродиада Максимовна – своих коллег во взяточничестве. Настоящая криминальная медицинская драма развернулась в новом эпизоде сериала Черговий лікар.

Заместитель главного врача и психотерапевт Зеновий Казимирович замечают, что Гурский с Лесей и Хоменко ведут какую-то подпольную игру. Конверт, вероятно, со взяткой, переходит от одного к другому, что еще больше нагоняет подозрений относительно коллег. Что придумал Зиновий, чтобы разоблачить работников-преступников? И действительно ли медики больницы скорой помощи совершили противоправные действия? Возможно, все не так, как показалось на первый взгляд? Узнайте ответы в 12 серии сериала Черговий лікар 5 сезон.

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