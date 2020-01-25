Серия 11 | 25.01.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 11 серия от 25.01.2024 на сайте СТБ! Зиновий Казимирович весь день сидит в закрытом кабинете Иродиады Максимовны. Пока Люба с медсестрой Бужук строят в голове свои самые страшные версии, правда откроется неожиданно. Дело в том, что у заместителя главного врача день рождения!

Как психотерапевт решил удивить коллегу, к которой испытывает романтические чувства? Как он для этого привлек других работников больницы? Удастся ли задобрить суровую Иродиаду Максимовну и растрогать ее холодное сердце? Узнайте ответы в новом эпизоде сериала СТБ Черговий лікар 5 сезон.

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