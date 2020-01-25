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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 10 серия смотреть от 25.01.2024

Сериал Черговий лікар 5 сезон 10 серия от 25.01.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 5 сезон 10 серия смотрите на сайте СТБ
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Серия 10 | 25.01.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 10 серия от 25.01.2024 на сайте СТБ! В последнее время коллеги замечают, что врач Гурский часто не в духе и стал очень сварливым. Люба решает, что дело в том, что рядом нет девушки, которой он мог бы дарить свое тепло и любовь. Поэтому, чтобы помочь Владимиру найти свою любовь, регистрирует его на сайте знакомств. Удастся ли Любе провернуть эту авантюру и спасти врача от одиночества? Покажет Черговий лікар 5 сезон 10 серия.

Тем временем в больницу поступает мужчина с травмой головы. Это дело рук Софи. Почему она ударила незнакомца? И как это связано с историей о маньяке, которого разыскивает следователь Сорока? Узнаете после просмотра 10 серии мелодрамы Черговий лікар.

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