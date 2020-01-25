Серія 10 | 25.01.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 10 серія від 25.01.2024 на сайті СТБ! Останнім часом колеги помічають, що лікар Гурський часто не в дусі та став дуже сварливим. Люба вирішує, що річ у тому, що поряд немає дівчини, якій він міг би дарувати своє тепло та любов. Тому, аби допомогти Володимиру знайти своє кохання, реєструє його на сайті знайомств. Чи вдасться Любі провернути цю авантюру та врятувати лікаря від самотності? Покаже Черговий лікар 5 сезон 10 серія.

Тим часом у лікарню поступає чоловік із травмою голови. І це справа рук Софі. Чому вона вдарила незнайомця? І як це пов’язано з історією про маніяка, якого розшукує слідчий Сорока? Дізнаєтеся після перегляду 10 серії мелодрами Черговий лікар.

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