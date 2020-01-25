Серія 11 | 25.01.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 11 серія від 25.01.2024 на сайті СТБ! Зеновій Казимирович весь день сидить у зачиненому кабінеті Іродіади Максимівни. Поки Люба з медсестрою Бужук будують у голові свої найстрашніші версії, правда відкриється несподівано. Річ у тому, що в заступниці головного лікаря день народження!

Як психотерапевт вирішив здивувати колегу, до якої має романтичні почуття? Як він для цього залучив інших працівників лікарні? Чи вдасться задобрити сувору Іродіаду Максимівну та розчулити її холодне серце? Дізнайтеся відповіді в новому епізоді серіалу СТБ Черговий лікар 5 сезон.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 4 сезон 10 серія від 25.01.2024