Серія 14 | 29.01.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 14 серія від 29.01.2024 на сайті СТБ! У новому епізоду Зеновій та Іродіада продовжують підставляти Ковалюка, аби нарешті його зіштовхнути з посади головного лікаря. Який план вони задумали цього разу? Здається, ця парочка здатна піти по головам заради своїх цілей…

Леся разом із лікарем Гурським помічають свого пацієнта дивним. Вони мають передчуття, що в лікарні співучасник злочину, нападу на літню жінку, пацієнтку, яка знайома з парубком. Чому хлопець буде водити поліцію за ніс під час розслідування справи? Чи насправді він причетний до цієї справи? Усі відповіді – в серіалі Черговий лікар 5 сезон 14 серія.

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